Жительнице Кунгура вынесут приговор за двойное убийство знакомых

В Кунгурском межрайонном следственном отделе краевого СУ СК России раскрыли подробности совершенного убийства. Следствие установило, в ночное время 4 февраля 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в доме на территории Кунгурского округа между обвиняемой и ее знакомым произошла ссора, в ходе которой она нанесла ему удар ножом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.