Жительнице Кунгура вынесут приговор за двойное убийство знакомых

В Кунгуре завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве с особой жестокостью двух своих знакомых. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило дело в суд для рассмотрения по существу.
В Кунгурском межрайонном следственном отделе краевого СУ СК России раскрыли подробности совершенного убийства. Следствие установило, в ночное время 4 февраля 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в доме на территории Кунгурского округа между обвиняемой и ее знакомым произошла ссора, в ходе которой она нанесла ему удар ножом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
В доме также находилась еще одна женщина. Обвиняемая, скрывая следы преступления, подожгла дом. Вследствие поджога дома потерпевшая скончалась.
«В ходе расследования уголовного дела следователи допросили более 50 свидетелей, провели 19 судебных экспертиз, очные ставки и опознания. По ходатайству следствия в отношении обвиняемой суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Обвиняемой в двойном убийстве грозит лишение свободы на срок до 15 лет.