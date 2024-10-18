Под Нижним Тагилом простились с двумя 9-летними детьми, утонувшими в болоте

Напомним, девятилетние мальчик и девочка в сопровождении 13-летнего подростка гуляли недалеко от дома одного из детей в районе Пушкинского болота. Во время игры в мяч тот угодил на водоем. Дети пошли за ним и провалились под лед. Подросток пытался спасти ребят, но не смог и побежал за помощью. Мальчика и девочку достали из воды, но они уже были мертвы.