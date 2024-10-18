Под Нижним Тагилом простились с двумя 9-летними детьми, утонувшими в болоте

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом днем 17 октября простились с девятилетними мальчиком и девочкой, утонувшими в болоте. Дети играли у водоема с мячом 14 октября, вышли на тонкую наледь, но та не выдержала веса школьников.
— Светлая душа, которая изменила нас изнутри… Царствие Небесное тебе, доченька, — пишет в своих соцсетях мама погибшей девочки.
Погибших отпевали вместе в храме поселка Новоасбест. Маленькие гробы с телами девятилетних детей лежали в средней части храма: мальчик был в синем гробу, а девочка — в белом. После завершения богослужения пришедшие проститься возложили на гробы цветы.
Напомним, девятилетние мальчик и девочка в сопровождении 13-летнего подростка гуляли недалеко от дома одного из детей в районе Пушкинского болота. Во время игры в мяч тот угодил на водоем. Дети пошли за ним и провалились под лед. Подросток пытался спасти ребят, но не смог и побежал за помощью. Мальчика и девочку достали из воды, но они уже были мертвы.
Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (часть третья статьи 109 УК РФ), а региональная прокуратура инициировала проверку.