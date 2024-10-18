В Ростове-на-Дону спасатели тушат дом на улице Седова

В Ростове-на-Дону произошел пожар в Кировском районе города. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось утром 18 октября на улице Седова.
По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 05:50. Двухэтажное здание за считанные минуты охватило огнем. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Пламенем охвачено порядка 300 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь.
В настоящее время пожар локализован. Сейчас на месте ЧП работают 37 спасателей и десять спецмашин.