В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту драки подростков

Преступление квалифицировано по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Силовики выявили в СМИ публикации об инциденте возле ТЦ в Тольятти. Авторы сообщений утверждают, что «несколько несовершеннолетних избили двух подростков», выяснило следствие.
Установлены личности всех участников конфликта. Ими оказались подростки 14−15 лет.
Подозреваемых допросили в присутствии их законных представителей. Также назначены судебно- медицинские экспертизы. Расследование продолжается.