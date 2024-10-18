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В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту драки подростков

Расследуется уголовное дело о драке подростков в Тольятти. Его возбудил следственный отдел по Автозаводскому району города.

Источник: Коммерсантъ

Преступление квалифицировано по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Силовики выявили в СМИ публикации об инциденте возле ТЦ в Тольятти. Авторы сообщений утверждают, что «несколько несовершеннолетних избили двух подростков», выяснило следствие.

Установлены личности всех участников конфликта. Ими оказались подростки 14−15 лет.

Подозреваемых допросили в присутствии их законных представителей. Также назначены судебно- медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

расследование