Девушка пострадала в массовой аварии под Екатеринбургом

ДТП с участием трех транспортных средств случилось вечером 17 октября на 17-м километре дублера Сибирского тракта. По данным свердловской ГИБДД, водитель грузовой автомашины Scania, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», двигающимся в попутном направлении.
«После чего “МАЗ” отбросило на разделительное ограждение, с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной LADA Priora», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП пострадала 21-летняя девушка — водитель LADA Priora. Ее с различными травмами доставили в 36-ю горбольницу Екатеринбурга.