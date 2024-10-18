В Ростове из-за пожара перекрыли движение транспорта на улице Седова

Автомобилистов просят выбирать другие маршруты. Напомним, что пожар в двухэтажном доме произошел ранним утром 18 октября на улице Седова. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, локализовать огонь удалось в 07:33. Сейчас на месте ЧП продолжают работать пожарные.