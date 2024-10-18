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В Ростове из-за пожара перекрыли движение транспорта на улице Седова

В Ростове-на-Дону автомобилистов предупредили об ограничениях на дорогах из-за пожара.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону перекрыли движение транспорта из-за пожара в доме. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— В связи с тушением пожара, перекрыто движение транспортных средств по улице Седова, в границах проспекта Чехова и проспекта Соколова, — прокомментировал сити-менеджер.,

Автомобилистов просят выбирать другие маршруты. Напомним, что пожар в двухэтажном доме произошел ранним утром 18 октября на улице Седова. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, локализовать огонь удалось в 07:33. Сейчас на месте ЧП продолжают работать пожарные.

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