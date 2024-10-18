В Самарской области полицейские задержали наркоторговца из Уфы

По словам задержанного, он получил предложение продавать наркотики через мессенджер от неизвестного человека. Он переехал в Похвистнево, чтобы взять закладку, разложить ее на мелкие свертки и спрятать их во дворах города. Однако своих планов он не успел реализовать, так как был задержан полицией.