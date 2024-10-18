В Самарской области полицейские задержали наркоторговца из Уфы

В Самарской области задержали 36-летний мужчина, который приехал из Уфы в Похвистнево для продажи наркотиков. Его арестовали в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские задержали гостя региона на одной из улиц города. Они проверили арендованную им квартиру в Похвистневе. Там стражи порядка нашли там 98 свертков с наркотиком общей массой более 170 граммов.
По словам задержанного, он получил предложение продавать наркотики через мессенджер от неизвестного человека. Он переехал в Похвистнево, чтобы взять закладку, разложить ее на мелкие свертки и спрятать их во дворах города. Однако своих планов он не успел реализовать, так как был задержан полицией.
В отношении жителя Уфы завели уголовное дело. В настоящее время он находится под арестом. Полицейские продолжают выяснять, как наркотики попали на территорию региона.