В Красноярске перед судом предстанут 20-летние сожители за кражу 66 товаров

В Красноярске перед судом престанут 20-летние парень и девушка, которые украли 66 товаров, заказанных на одном из маркетплейсов. Об этом рассказали в краевом МВД. В июне 2024 года парень устроился на работу в пункт выдачи заказов в Свердловском районе для того, чтобы осуществить план, который он заранее спланировал со своей сожительницей.
Девушка заказала различные товары — одежду, обувь и шлемы виртуальной реальности для игровых приставок общей стоимостью более 315 тысяч рублей. В день, когда заказ прибыл, парень дождался сообщницу и отсканировал на её телефоне QR-код для получения вещей, однако их выдачу он не оформил. Затем молодые люди сложили неоплаченные товары в коробки и под видом мусора вынесли их на улицу. Больше парень на работе не появлялся.
Всё стало ясно, когда вскрылась недостача. Полицейские задержали жителей Красноярска. В квартире, где они проживали, оперативники обнаружили часть похищенного. Некоторые украденные товары сообщники успели продать.
Расследование дела завершено. В ходе следствия обвиняемые возместили 150 тысяч рублей. Вскоре дело направят в суд. Молодым людям грозит до шести лет колонии.