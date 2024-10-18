В Красноярске перед судом предстанут 20-летние сожители за кражу 66 товаров

Девушка заказала различные товары — одежду, обувь и шлемы виртуальной реальности для игровых приставок общей стоимостью более 315 тысяч рублей. В день, когда заказ прибыл, парень дождался сообщницу и отсканировал на её телефоне QR-код для получения вещей, однако их выдачу он не оформил. Затем молодые люди сложили неоплаченные товары в коробки и под видом мусора вынесли их на улицу. Больше парень на работе не появлялся.