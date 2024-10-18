До сотрудницы секс-шопа домогались посетители в Новосибирске

Сигнал о помощи поступил из секс-шопа в Железнодорожном районе 16 октября. Нетрезвый посетитель изучил ассортимент магазина и стал делиться своими фантазиями. Сотрудника магазина это напугало, но, к счастью, клиент просто лег на пол и уснул.