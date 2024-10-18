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До сотрудницы секс-шопа домогались посетители в Новосибирске

В Новосибирске опубликована статистика по происшествиям в магазинах для взрослых: сотрудникам секс-шопов зачастую приходится выпроваживать озабоченных посетителей.

За прошедшую неделю в Новосибирске было зарегистрировано 2 случая правонарушения.

Сигнал о помощи поступил из секс-шопа в Железнодорожном районе 16 октября. Нетрезвый посетитель изучил ассортимент магазина и стал делиться своими фантазиями. Сотрудника магазина это напугало, но, к счастью, клиент просто лег на пол и уснул.

Во втором часу ночи 18 октября поступил вызов из секс-шопа в Заельцовском районе. Посетители приставали к девушке с непристойными предложениями. У сотрудницы не получалось выпроводить мужчин, к счастью, полиция приехала вовремя.