До сотрудницы секс-шопа домогались посетители в Новосибирске

За прошедшую неделю в Новосибирске было зарегистрировано 2 случая правонарушения.
Сигнал о помощи поступил из секс-шопа в Железнодорожном районе 16 октября. Нетрезвый посетитель изучил ассортимент магазина и стал делиться своими фантазиями. Сотрудника магазина это напугало, но, к счастью, клиент просто лег на пол и уснул.
Во втором часу ночи 18 октября поступил вызов из секс-шопа в Заельцовском районе. Посетители приставали к девушке с непристойными предложениями. У сотрудницы не получалось выпроводить мужчин, к счастью, полиция приехала вовремя.