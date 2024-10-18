Бастрыкин заинтересовался избиением подростков в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения в Благовещенске. Группа подростков жестоко избила двух сверстников 14 лет.
В полицию с заявлением обратились родители. Они сообщили, что конфликт возник из-за переписки в мессенджере. Видеоролик, на котором видно, как школьников повалили на землю и начали пинать, опубликовали в социальных медиа.
По данному факту Следком возбудил уголовное дело по статье «Побои».
«Председатель СКР запросил у руководителя СУ по РБ Владимира Архангельского доклад о ходе расследования уголовного дела», — отметили в ведомстве.