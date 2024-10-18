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Бастрыкин заинтересовался избиением подростков в Башкирии

Пострадали двое 14-летних школьников.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения в Благовещенске. Группа подростков жестоко избила двух сверстников 14 лет.

В полицию с заявлением обратились родители. Они сообщили, что конфликт возник из-за переписки в мессенджере. Видеоролик, на котором видно, как школьников повалили на землю и начали пинать, опубликовали в социальных медиа.

По данному факту Следком возбудил уголовное дело по статье «Побои».

«Председатель СКР запросил у руководителя СУ по РБ Владимира Архангельского доклад о ходе расследования уголовного дела», — отметили в ведомстве.