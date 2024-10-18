35 нелегальных мигрантов задержали в садоводствах у аэропорта Пулково

Полицейские накануне, 17 октября, проводили оперативно-профилактический рейд на территории Московского района Петербурга. Он был направлен на проверку соблюдения законности прибывания иностранцев в стране. Правоохранители нагрянули в десяток садоводств у аэропорта Пулково. Там было выявлено и проверено более 400 мигрантов. Большинство из них, как оказалось, проживают в России на законных основаниях. Тем не менее не обошлось и без нелегалов. Стражи порядка установили, что 35 приезжих нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.