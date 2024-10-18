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Стали известны детали пожара под Новосибирском, где погибли мать и дети

Трагедия случилась в посёлке Черепановского района.

Источник: Соцсети

В Новосибирской области появились подробности пожара, который унёс жизни матери и её двух малолетних детей. Трагедия случилась в посёлке Посевная Черепановского района в четверг, 17 октября 2024.

Напомним, огонь охватил частный дом, произошёл взрыв газового баллона. Известно, что пожарных извещателей не было. В результате погибли многодетная мама, её 5-летний сын и 4-летняя дочь.

По информации прокуратуры, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. Возбуждено уголовное дело.

«Сиб.фм» написал, что в момент трагедии глава семьи был на работе, а четверо других детей в школе.

Родственница погибших организовала сбор средств. Почему мать не смогла выйти с детьми наружу — пока неизвестно. Соседи (дом на двух хозяев) эвакуировались самостоятельно.

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