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В Крюковом канале катер столкнулся с понтоном

Пассажиры самостоятельно выбрались на берег.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катера с понтоном в Крюковом канале в Петербурге 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, после столкновения катер получил пробоину и частично затонул, а пассажиры самостоятельно выбрались на берег. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что в акватории Фонтанки выявили нетрезвого капитана маломерного судна.

Прокуратура