«Солдаты, которые неожиданно столкнулись с Синваром в среду, были частью группы, обучавшейся на командиров отделений», — подчеркивает NYT.
Изданию стали известны неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС вечером 17 октября. Как сообщается, группа солдат ЦАХАЛ патрулировала территорию в южной части сектора Газа и столкнулась с палестинскими боевиками.
Израильские военные опознали Синвара только после перестрелки и удара по зданию с засевшими бойцами ХАМАС. По словам источников издания, лидер ХАМАС был ликвидирован с двумя другими боевиками, никаких признаков заложников поблизости не было. Также были найдены деньги и оружие.
Ранее ЦАХАЛ опубликовал кадры с БПЛА с последними минутами жизни Синвара. Лидер ХАМАС предпринял попытку отмахнуться от дрона предметом, напоминающим палку.