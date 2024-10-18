Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Молодой житель Санкт-Петербурга устроил драку в троллейбусе, распылив газ в лицо оппоненту, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что у дома № 27 на улице Зины Портновой происходит драка в салоне троллейбуса, один из ее участников распылил газ.
«На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали предполагаемого зачинщика конфликта. Им оказался 21-летний молодой человек. По предварительным данным, именно он спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, ударил его и распылил ему в лицо перцовый баллончик», — рассказали в полиции.
Пострадавший, которому пришлось обратиться к медикам, написал заявление в полицию.
В отношении инициатора конфликта составлен административный протокол по статье о побоях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.