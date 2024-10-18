Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ

«На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали предполагаемого зачинщика конфликта. Им оказался 21-летний молодой человек. По предварительным данным, именно он спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, ударил его и распылил ему в лицо перцовый баллончик», — рассказали в полиции.