Бездомная собака набросилась на четырехлетнего ребенка в Ташкентской области. Видео

Неприятная правда заключается в том, что проблема бездомных собак — это не только вопрос безопасности людей, но и гуманного отношения к самим животным. Бездомные собаки часто оказываются на улице из-за халатности или отсутствия надлежащих законов по контролю и уходу за домашними животными. Нередки случаи, когда владельцы просто бросают своих питомцев на произвол судьбы, что ведет к увеличению популяции бездомных животных. В такой ситуации страдают как люди, так и сами животные, оказавшиеся в стрессовых условиях на улице.