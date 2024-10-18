«Лада» и автомобиль полиции столкнулись на Бору

Предварительно, служебный автомобиль ехал по правой обочине с включёнными световым и звуковым сигналами, а «Лада Гранта», которой управлял 25-летний автомобилист, — по крайней правой полосе. Услышав звуковой сигнал служебного автомобиля, он, не убедившись в безопасности манёвра, начал перестраиваться на правую обочину. Однако по ней и ехала машина полиции.