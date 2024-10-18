«Лада» и автомобиль полиции столкнулись на Бору

«Лада Гранта» и автомобиль полиции столкнулись на 11-км автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров в округе Бор. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, это произошло вчера, 17 октября, в 18.40.
Предварительно, служебный автомобиль ехал по правой обочине с включёнными световым и звуковым сигналами, а «Лада Гранта», которой управлял 25-летний автомобилист, — по крайней правой полосе. Услышав звуковой сигнал служебного автомобиля, он, не убедившись в безопасности манёвра, начал перестраиваться на правую обочину. Однако по ней и ехала машина полиции.
Произошло столкновение. Никто не пострадал.