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Иномарка сбила четырехлетнего мальчика на глазах мамы в Петербурге

Четырехлетний мальчик выбежал из-за припаркованных машин и попал под колеса Ford Kuga.

Источник: Комсомольская правда

Четырехлетний мальчик пострадал в ДТП во дворе дома 15 по улице Подвойского в Петербурге. Все произошло утром 17 октября. Малыша сбил Ford Kuga, за рулем которого была 44-летняя женщина. Как оказалось, ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованных автомобилей, а горожанка не успела остановиться. При этом все случилось на глазах матери крохи. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Мальчика с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса, — добавил источник.

По данным агентства, автоледи ни разу не нарушала правила дорожного движения.

Ранее SPB.KP.RU писал, что курьер на велосипеде сбил пятилетнего мальчика у памятника на улице Воскова в Сестрорецке. В этот момент с малышом была мама. Она вызвала скорую помощь ребенку, и его госпитализировали в больницу с ушибами и ссадинами.