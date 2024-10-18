Иномарка сбила четырехлетнего мальчика на глазах мамы в Петербурге

Четырехлетний мальчик пострадал в ДТП во дворе дома 15 по улице Подвойского в Петербурге. Все произошло утром 17 октября. Малыша сбил Ford Kuga, за рулем которого была 44-летняя женщина. Как оказалось, ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованных автомобилей, а горожанка не успела остановиться. При этом все случилось на глазах матери крохи. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Мальчика с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса, — добавил источник.
По данным агентства, автоледи ни разу не нарушала правила дорожного движения.
Ранее SPB.KP.RU писал, что курьер на велосипеде сбил пятилетнего мальчика у памятника на улице Воскова в Сестрорецке. В этот момент с малышом была мама. Она вызвала скорую помощь ребенку, и его госпитализировали в больницу с ушибами и ссадинами.