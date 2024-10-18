В Воронеже из ночного пожара в пятиэтажке эвакуировали трех людей в масках

А в 22.41 в дежурную часть МЧС сообщили о том, что загорелся жилой дом в селе Малая Грибановка Грибановского района на улице Базарной. Туда выезжали восемь сотрудников спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 23.04. Пламя повредило в доме 10×5м крышу на площади пять квадратных метров. На пожаре никто не пострадал.