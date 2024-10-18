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В Воронеже из ночного пожара в пятиэтажке эвакуировали трех людей в масках

В Центральном районе в Березовой роще ночью 18 октября загорелась коммуналка.

В пятницу, 18 октября, в Центральном районе Воронежа на улице Березовая Роща около двух часов ночи загорелась коммуналка на четвертом этаже пятиэтажного здания. На место ЧП выезжали девять сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

Пожарные эвакуировали с места возгорания трех человек, надев на них маски для предотвращения отравления продуктами горения. Огонь потушили в 2.12.

В результате пожара в комнате 2×6м пламя повредило домашние вещи и бытовую технику на площади пять квадратных метров. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.

А в 22.41 в дежурную часть МЧС сообщили о том, что загорелся жилой дом в селе Малая Грибановка Грибановского района на улице Базарной. Туда выезжали восемь сотрудников спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 23.04. Пламя повредило в доме 10×5м крышу на площади пять квадратных метров. На пожаре никто не пострадал.

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