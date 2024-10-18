«Обещали сделать ремонт в доме»: в Березовском районе лжестроители обманули дачников на 2 млн рублей

По данным правоохранительных органов, накануне в полицию Березовского района поступило несколько заявлений о мошенничестве. Стражи правопорядка выяснили, что все потерпевшие планировали организовать строительные работы на своих приусадебных участках. Неизвестные мужчины пообещали им сделать ремонт в доме и построить, в зависимости от запросов клиентов, баню, сарай или забор. Однако после получения денег на стройматериалы и аванса перестали выходить на связь.