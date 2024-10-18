«Обещали сделать ремонт в доме»: в Березовском районе лжестроители обманули дачников на 2 млн рублей

По данным правоохранительных органов, накануне в полицию Березовского района поступило несколько заявлений о мошенничестве. Стражи правопорядка выяснили, что все потерпевшие планировали организовать строительные работы на своих приусадебных участках. Неизвестные мужчины пообещали им сделать ремонт в доме и построить, в зависимости от запросов клиентов, баню, сарай или забор. Однако после получения денег на стройматериалы и аванса перестали выходить на связь.
«В настоящее время двое 49-летних мужчин задержаны по подозрению в совершении преступления, устанавливается роль остальных. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых полицейскими были изъяты мобильные устройства и 4 автомобиля с последующим наложением ареста на данное имущество в качестве возмещения ущерба потерпевшим», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.
В следственном отделе МО МВД России «Березовский» возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Полицейские просят жителей Березовского района и других территорий края, которые могли пострадать от действий лжестроителей, сообщить об этом в полицию по номеру телефона 8−999−314−02−82 либо 02.