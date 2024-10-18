Появились кадры с места тушения дома на улице Седова в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло ранним утром 18 октября в Кировском районе города.
По данным спасателей, двухэтажный дом начал полыхать около 05:50 утра. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 300 квадратных метров жилья. Отметим, что дом расселен, за исключением двух квартир. Жильцы самостоятельно эвакуировались во время ЧП.
Ликвидировать открытое горение удалось ближе к 08:00. На месте ЧП продолжают работать спасатели. В тушении участвовали 37 пожарных и десять спецмашин. К счастью, обошлось без пострадавших.