Появились кадры с места тушения дома на улице Седова в Ростове-на-Дону

По данным спасателей, двухэтажный дом начал полыхать около 05:50 утра. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 300 квадратных метров жилья. Отметим, что дом расселен, за исключением двух квартир. Жильцы самостоятельно эвакуировались во время ЧП.