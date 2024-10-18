Мужчина убил делового партнера в Алматинской области

В соответствии со ст.54 УК отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений. Приговором суда на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей подсудимый признан виновным по обвинению в умышленном причинении смерти другому лицу противоправным путем и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, а по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия оправдан в связи с недоказанностью вины. Приговор был обжалован осужденным и его адвокатом, просившими отменить приговор. Поскольку процессуальных нарушений при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей не обнаружено, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.