Мужчина убил делового партнера в Алматинской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов региона, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области рассмотрено уголовное дело с участием присяжных заседателей в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия (ч.1 ст. 99, ч.2 ст. 287 УК). Судом установлено, что в декабре 2022 года подсудимый нашел огнестрельное оружие с двумя патронами на берегу Большого Алматинского канала в Талгарском районе, которое он перевез и хранил в своем доме до января 2023 года.
В январе 2023 года подсудимый и потерпевший, являясь деловыми партнерами, решили встретиться для разрешения разногласий по поводу денежных средств возле дома потерпевшего, расположенного в селе Белбулак Талгарского района. Во время беседы, не достигнув взаимного согласия, потерпевший вышел из автомобиля, подсудимый последовал за ним, взяв заранее подготовленное огнестрельное оружие, и выстрелил в сторону потерпевшего. Раненый в бедро потерпевший пытался скрыться и побежал к дому.
Подсудимый, с целью довести свой преступный умысел до конца, побежал за ним в дом и произвел второй выстрел в спину, в результате чего потерпевший от полученных ран скончался на месте. Подсудимый, убедившись в смерти, скрылся с места происшествия и выбросил огнестрельное оружие по дороге в Алматы.
В суде отметили, что вина подсудимого полностью доказана и подтверждена материалами дела, в том числе показаниями свидетелей и другими доказательствами. В соответствии со ст.53 УК обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого, не установлены.
В соответствии со ст.54 УК отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений. Приговором суда на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей подсудимый признан виновным по обвинению в умышленном причинении смерти другому лицу противоправным путем и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, а по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия оправдан в связи с недоказанностью вины. Приговор был обжалован осужденным и его адвокатом, просившими отменить приговор. Поскольку процессуальных нарушений при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей не обнаружено, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.