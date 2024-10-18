На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП с фурами пострадали два человека

По предварительным данным, 22-летний водитель грузового тягача DAF совершил немотивированный выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем FAW, которым управлял 47-летний водитель. В результате аварии пострадали водитель и 17-летняя пассажирка DAF — их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.