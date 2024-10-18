Власти сообщили о новых мошеннических фирмах, которые обещали дешевые авто в лизинг. Они задолжали покупателям свыше 1 млрд сумов

Комитет по развитию конкуренции вновь призывает граждан быть осторожными при заключении договоров с автолизинговыми фирмами. Важно тщательно проверять все условия договора, особенно те, что касаются возврата средств в случае проблем, а также проверять надежность компании через доступные информационные источники. Этот случай еще раз показывает, насколько важно быть внимательными и осмотрительными при сделках с крупными суммами денег. Важно помнить, что обещания быстрого получения автомобилей по низкой цене часто оказываются лишь уловками для привлечения средств, и конечный результат может быть совсем не таким, каким его обещали.