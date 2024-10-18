Власти сообщили о новых мошеннических фирмах, которые обещали дешевые авто в лизинг. Они задолжали покупателям свыше 1 млрд сумов

Суть мошеннической схемы заключалась в том, что компании привлекали деньги от потребителей под предлогом быстрого предоставления новых автомобилей. В частности, речь идет о фирмах UMID AVTO LIZING и BUSINES ORIENTAUTO. Более 200 пострадавших подали жалобы в Комитет, 80% из которых касаются именно этих компаний.
Как сообщает Комитет, эти фирмы использовали классическую мошенническую схему: они обещали клиентам предоставить автомобиль в кратчайшие сроки, собирали с них деньги, но затем либо затягивали процесс, либо вовсе не выполняли свои обязательства. В результате средства, привлеченные от новых клиентов, использовались для покрытия долгов перед старыми, а возврат денег затягивался на год и более.
Эти действия стали причиной массового возмущения среди покупателей, которым обещали автомобили, но они остались ни с чем. В ходе расследования стало известно, что обе фирмы допускали многочисленные нарушения, не выполняли условия договоров и задерживали возврат средств на длительные сроки. В результате рассмотрения обращений, властям удалось обеспечить возврат более 1 миллиарда сумов пострадавшим покупателям.
Однако это далеко не первый случай подобного рода. Комитет сообщил, что ранее в отношении должностных лиц ряда компаний, таких как UMID AUTO LEASING, ORIENT AVTO-LIZING, SAMO RIMMAX AVTO и многих других уже возбуждались уголовные дела по статьям о мошенничестве и незаконном привлечении денежных средств. Но, несмотря на предупреждения, многие потребители продолжают доверять таким компаниям, надеясь на получение дешевого автомобиля.
Комитет по развитию конкуренции вновь призывает граждан быть осторожными при заключении договоров с автолизинговыми фирмами. Важно тщательно проверять все условия договора, особенно те, что касаются возврата средств в случае проблем, а также проверять надежность компании через доступные информационные источники. Этот случай еще раз показывает, насколько важно быть внимательными и осмотрительными при сделках с крупными суммами денег. Важно помнить, что обещания быстрого получения автомобилей по низкой цене часто оказываются лишь уловками для привлечения средств, и конечный результат может быть совсем не таким, каким его обещали.