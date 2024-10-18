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В Челябинске выстреливший школьнику в лицо подросток отделался штрафом

Свою вину он не признал.

В Челябинске вступил в силу приговор 15-летнему школьнику, который во время массовой драки выстрелил в лицо сверстника в Чурилово. Суд признал его виновным в хулиганстве и оштрафовал на 30 тысяч. При этом, учитывая содержание под домашним арестом, подростка освободили от наказания, сообщает 74.ru со ссылкой на Тракторозаводский районный суд.

По информации издания, стороны не стали оспаривать решение суда. Свою вину молодой человек не признал.

Конфликт между подростками случился в Чурилово, в январе 2024 года. Школьник повздорил с учеником параллельного класса. Подростку якобы выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета, избили толпой, а затем сняли с него обувь и выбросили. Ему понадобилась помощь врачей.