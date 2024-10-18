В Челябинске выстреливший школьнику в лицо подросток отделался штрафом

В Челябинске вступил в силу приговор 15-летнему школьнику, который во время массовой драки выстрелил в лицо сверстника в Чурилово. Суд признал его виновным в хулиганстве и оштрафовал на 30 тысяч. При этом, учитывая содержание под домашним арестом, подростка освободили от наказания, сообщает 74.ru со ссылкой на Тракторозаводский районный суд.