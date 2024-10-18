Почему школьники в Саянске с 21 октября будут учиться дистанционно

Дистанционное обучение в школах Саянска с 21 октября 2024 начнется из-за частых сообщений о минировании. Напомним, первый вызов поступил во вторник, 15 октября. Тогда школьников и учителей образовательных учреждений № 6 и № 8 эвакуировали, все занятия отменили. Следующий звонок поступил 17 октября, на этот раз сообщалось о школе № 7.