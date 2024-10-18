Почему школьники в Саянске с 21 октября будут учиться дистанционно

Дистанционное обучение в школах Саянска с 21 октября 2024 начнется из-за частых сообщений о минировании. Напомним, первый вызов поступил во вторник, 15 октября. Тогда школьников и учителей образовательных учреждений № 6 и № 8 эвакуировали, все занятия отменили. Следующий звонок поступил 17 октября, на этот раз сообщалось о школе № 7.
Сегодня, 18 октября, мэр Саянска Александр Ермаков сообщил, что поступил очередной вызов. На этот раз якобы заминировали сразу три школы: № 2, 6 и 8.
На каждый звонок незамедлительно выезжали оперативные службы, осматривали учебное заведение, однако ничего взрывоопасного не находили. Также еще не удалось установить виновных. Администрация городского округа приняла решение перевести занятия на дистанционный формат.
— С 21 октября по 25 октября 2024 года все школы переходят на дистанционный формат обучения, после чего с 26 октября начинаются каникулы, которые продлятся до 4 ноября, — рассказывает Александр Ермаков.
Мэр города уточнил, что мероприятие «Самый поющий класс» перенесли на более позднюю дату, информацию о проведении уточнят позже. Билеты, приобретенные ранее, будут действительны на новую дату.
Сейчас правоохранители проводят проверку, ищут виновных. В дальнейшем будет принято правовое решение. Вот почему начнется дистанционное обучение в школах Саянска с 21 октября 2024.