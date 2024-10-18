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Почему школьники в Саянске с 21 октября будут учиться дистанционно

Школы в Саянске с 21 октября переходят на дистанционное обучение.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Дистанционное обучение в школах Саянска с 21 октября 2024 начнется из-за частых сообщений о минировании. Напомним, первый вызов поступил во вторник, 15 октября. Тогда школьников и учителей образовательных учреждений № 6 и № 8 эвакуировали, все занятия отменили. Следующий звонок поступил 17 октября, на этот раз сообщалось о школе № 7.

Дистанционное обучение в школах Саянска с 21 октября 2024: причины

Сегодня, 18 октября, мэр Саянска Александр Ермаков сообщил, что поступил очередной вызов. На этот раз якобы заминировали сразу три школы: № 2, 6 и 8.

На каждый звонок незамедлительно выезжали оперативные службы, осматривали учебное заведение, однако ничего взрывоопасного не находили. Также еще не удалось установить виновных. Администрация городского округа приняла решение перевести занятия на дистанционный формат.

Дистанционное обучение в школах Саянска с 21 октября 2024: сроки

— С 21 октября по 25 октября 2024 года все школы переходят на дистанционный формат обучения, после чего с 26 октября начинаются каникулы, которые продлятся до 4 ноября, — рассказывает Александр Ермаков.

Мэр города уточнил, что мероприятие «Самый поющий класс» перенесли на более позднюю дату, информацию о проведении уточнят позже. Билеты, приобретенные ранее, будут действительны на новую дату.

Дистанционное обучение в школах Саянска с 21 октября 2024: сообщения о минировании

Сейчас правоохранители проводят проверку, ищут виновных. В дальнейшем будет принято правовое решение. Вот почему начнется дистанционное обучение в школах Саянска с 21 октября 2024.