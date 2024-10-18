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В доме на Седова в Ростове ликвидировали открытое горение

Открытое горение сбили в доме на улице Седова в Ростове, выгорело 300 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В жилой двухэтажке на улице Седова в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение. Сейчас еще ведется проливка территории, сообщили утром 18 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— В 7:58 было ликвидировано открытое горение, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, дом на Седова, 17 (кирпичное здание 1917 года постройки) загорелся сегодня около 5:50. К 7:03 распространение пламени остановили на площади в 300 кв. метров, потом сбили огонь. На месте происшествия от МЧС задействовали 37 человек и 10 единиц техники.

Напомним, ранее из-за пожара на Седова было перекрыто движение транспорта.

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