В доме на Седова в Ростове ликвидировали открытое горение

Напомним, дом на Седова, 17 (кирпичное здание 1917 года постройки) загорелся сегодня около 5:50. К 7:03 распространение пламени остановили на площади в 300 кв. метров, потом сбили огонь. На месте происшествия от МЧС задействовали 37 человек и 10 единиц техники.