В доме на Седова в Ростове ликвидировали открытое горение

В жилой двухэтажке на улице Седова в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение. Сейчас еще ведется проливка территории, сообщили утром 18 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— В 7:58 было ликвидировано открытое горение, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, дом на Седова, 17 (кирпичное здание 1917 года постройки) загорелся сегодня около 5:50. К 7:03 распространение пламени остановили на площади в 300 кв. метров, потом сбили огонь. На месте происшествия от МЧС задействовали 37 человек и 10 единиц техники.
Напомним, ранее из-за пожара на Седова было перекрыто движение транспорта.