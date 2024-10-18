Семиклассница воткнула скальпель в ногу мальчика в школе Нижнего Тагила

Об этом сообщает паблик во «ВКонтакте» «Нижний Тагил. Инцидент».
По данным издания, во время урока труда между девочкой и мальчиком произошел конфликт. Последний показал школьнице средний палец. Девочка в ответ воткнула скальпель.
В Управлении образования Нижнего Тагила сообщили, что мальчику сразу же оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался. С родителями провели беседу, дети помирились и не имеют претензий друг к другу. На больничный мальчик не уходил.
В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что вместе с подростками и их родителями разбирались инспекторы ПДН. Сотрудники полиции и педагоги выяснили причины конфликта и обсудили вопросы разрешения проблем ненасильственными методами, предупредив о недопущении подобных ситуаций.
«МК-Урал» ранее писал, что жители Нижнего Тагила пожаловались на соседа по СНТ «Старатель-3», который, по их словам, избил женщину, а затем устроил стрельбу из ружья по людям.
Мужчина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения сначала избил 58-летнюю женщину, после чего начал стрелять из охотничьего ружья, целясь прямо в людей.