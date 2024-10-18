Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о медпомощи инвалиду

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи инвалиду в Ростовской области. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.
Мужчина обратился к Александру Бастрыкину в аккаунте приёмной председателя СК России «ВКонтакте».
Инвалид не согласен с тем, как ему была оказана помощь в одном из медицинских учреждений Ростова-на-Дону.
В октябре прошлого года мужчине, страдающему заболеванием позвоночника, отключили морфиновую помпу, которую раньше предоставляли по квоте.
Как сообщил инвалид, несмотря на острые боли, которые он сейчас испытывает, надлежащая ему медицинская помощь не оказывается.
В СУ СК России по Ростовской области по данному факту расследуется уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ростовской области Аслана Хуаде доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учётом озвученных в обращении доводов.
Напомним, Бастрыкин уже поручал представить по данной ситуации доклад.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее мы писали о том, что глава СКР взял на контроль проверку по факту давки в ростовской школе № 75.