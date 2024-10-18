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При пожаре в квартире в Барановичах погиб пенсионер

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире в Барановичах погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 17 октября в 21.11. Горела квартира на первом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Наконечникова в Барановичах. Работники МЧС на месте пожара обнаружили погибшего пенсионера 1954 года рождения, который находился в гостях у хозяина квартиры.

Причины пожара и гибели человека устанавливаются.

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