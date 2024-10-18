При пожаре в квартире в Барановичах погиб пенсионер

Сообщение о пожаре поступило спасателям 17 октября в 21.11. Горела квартира на первом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Наконечникова в Барановичах. Работники МЧС на месте пожара обнаружили погибшего пенсионера 1954 года рождения, который находился в гостях у хозяина квартиры.



Причины пожара и гибели человека устанавливаются.