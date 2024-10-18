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В Управлении образования опровергли, что тагильчанка ударила скальпелем ученика

В Нижнем Тагиле девочка поранила одноклассника на уроке английского.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле 30 сентября ученица школы № 41 ранила сверстника во время занятий по английскому языку. Причиной этого поступка стал неприличный жест, который ученик показал однокласснице. Изначально сообщалось, что семиклассница вонзила парню в бедро скальпель.

Однако в Управлении образования опровергли эту информацию.

— Ученица поранила своего одноклассника распарывателем для швов. Инструмент она принесла на урок труда. Мальчику оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. В этот же день с родителями детей провели беседу, — сообщили «КП-Екатеринбург» в нижнетагильском Управлении образования. — Девочка извинилась. Дети претензий друг к другу не имеют. На больничном ребенок не был. Больше конфликтов между детьми не было.

Полицейские также провели проверку и выясняли причины случившегося.

образование