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В Челябинске столкнулись электросамокат и автомобиль

Авария произошла вечером четверга, в Тракторозаводском районе, недалеко от дома № 92 по улице Комарова.

Автомобиль Мицубиси Спэйс столкнулся с арендованным электронным самокатом. За рулём иномарки находился 29-летний мужчина. На электросамокате ехали два подростка. По информации от ГАИ, в результате ДТП оба несовершеннолетних лица получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что по правилам дорожного движения (пункт 24.8) на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства. Это относится и к электросамокатам, которые можно арендовать во многих городах России. Большинство из них не предназначено для перевозки больше чем одного человека массой до 150 килограмм. Нарушителям ПДД будут грозить штрафы.