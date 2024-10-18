В Челябинске столкнулись электросамокат и автомобиль

Напомним, что по правилам дорожного движения (пункт 24.8) на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства. Это относится и к электросамокатам, которые можно арендовать во многих городах России. Большинство из них не предназначено для перевозки больше чем одного человека массой до 150 килограмм. Нарушителям ПДД будут грозить штрафы.