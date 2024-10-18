В Челябинске столкнулись электросамокат и автомобиль

Автомобиль Мицубиси Спэйс столкнулся с арендованным электронным самокатом. За рулём иномарки находился 29-летний мужчина. На электросамокате ехали два подростка. По информации от ГАИ, в результате ДТП оба несовершеннолетних лица получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, что по правилам дорожного движения (пункт 24.8) на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства. Это относится и к электросамокатам, которые можно арендовать во многих городах России. Большинство из них не предназначено для перевозки больше чем одного человека массой до 150 килограмм. Нарушителям ПДД будут грозить штрафы.