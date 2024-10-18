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Главу московской компании задержали из-за махинации на 40 млн рублей в Таганроге

Стало известно о задержании главы компании, снабжающей корпорацию ОПК.

Источник: Комсомольская правда

Генерального директора московской компании заподозрили в мошенничестве на 40 млн рублей при сделке с подконтрольной ему компанией из Таганрога. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает KP.RU.

Речь идет о хищении у предприятия, обеспечивающего корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Сделка касалась поставки металлопродукции для производства ракет. Предварительно, деньги были потрачены не по прямому назначению, а на строительство дома в Сочи.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». В настоящее время ведутся следственные действия.