Главу московской компании задержали из-за махинации на 40 млн рублей в Таганроге

Генерального директора московской компании заподозрили в мошенничестве на 40 млн рублей при сделке с подконтрольной ему компанией из Таганрога. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает KP.RU.
Речь идет о хищении у предприятия, обеспечивающего корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Сделка касалась поставки металлопродукции для производства ракет. Предварительно, деньги были потрачены не по прямому назначению, а на строительство дома в Сочи.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». В настоящее время ведутся следственные действия.