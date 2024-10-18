Двое парней в Минске разгромили автошколу и угнали автомобиль

Купили на АЗС спиртное, выпили его. Потом проникли в незапертое здание автошколы и устроили погром — сбросили на пол монитор, вырвали камеру видеонаблюдения. После чего на парковке ближайшего СТО начали вскрывать автомобили, говорится в сообщении.