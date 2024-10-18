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Двое парней в Минске разгромили автошколу и угнали автомобиль

Сотрудники столичного Уголовного розыска при силовой поддержке ОМОНа задержали двоих 20-летних жителей Фаниполя, сообщает пресс-служба МВД.

Источник: МВД Беларуси

Накануне ночью юноши распивали алкоголь в квартире одного из них, затем поехали в Минск для продолжения вечеринки.

Купили на АЗС спиртное, выпили его. Потом проникли в незапертое здание автошколы и устроили погром — сбросили на пол монитор, вырвали камеру видеонаблюдения. После чего на парковке ближайшего СТО начали вскрывать автомобили, говорится в сообщении.

Молодчики смогли завести только третье авто и поехали на нем кататься. Но недалеко — совершили ДТП и бросили разбитую машину.

Вскоре их задержали. В милиции установили, что несколькими днями ранее злоумышленники уже пытались угнать авто в Минске.

Возбуждено уголовное дело.