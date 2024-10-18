Под Волгоградом угарный газ убил двух мужчин

Волгоградские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в станице Алексеевской. Тела приятелей нашел знакомый, который пришел в гости. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, причиной несчастного случая мог стать угарный газ.
Трагедия произошла 17 октября в частном доме на улице Красногвардейской. Для отопления хозяин использовал газовую печь. Скорее всего, произошла утечка.
— На момент обнаружения погибших в доме были плотно закрыты двери и окна, при этом газовая форсунка работала на полную мощность. Специалисты других неисправностей не выявили, — уточнили в следкоме.
Проводится проверка.