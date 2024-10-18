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Под Волгоградом угарный газ убил двух мужчин

В Волгоградской области в частном доме нашли тела двух приятелей.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в станице Алексеевской. Тела приятелей нашел знакомый, который пришел в гости. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, причиной несчастного случая мог стать угарный газ.

Трагедия произошла 17 октября в частном доме на улице Красногвардейской. Для отопления хозяин использовал газовую печь. Скорее всего, произошла утечка.

— На момент обнаружения погибших в доме были плотно закрыты двери и окна, при этом газовая форсунка работала на полную мощность. Специалисты других неисправностей не выявили, — уточнили в следкоме.

Проводится проверка.

СК