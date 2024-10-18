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Жителю Иркутской области дали 11 лет за подготовку массовых убийств

Суд огласил приговор по уголовному делу жителя Иркутской области, обвиненного в приготовлении к теракту в торговом центре.

Источник: AP 2024

По информации правоохранителей, гражданин считал себя последователем запрещенного в России международного молодежного движения, участники которого известны вооруженным нападением на школу в штате Колорадо (США), где они убили 13 человек, и другими подобными преступлениями.

Разделяя взгляды террористов, сибиряк пропагандировал их идеи в переписке со знакомыми и склонял последних к совместному совершению массовых убийств, рассказали в суде. Объектом нападения мужчина выбрал один из торговых центров Железногорска-Илимского, изучил план строения и определил дату массового расстрела посетителей.

Силовикам удалось сорвать акцию террориста благодаря соучастнику, который оповестил сотрудников правоохранительных органов о готовящемся нападении.

Второй Восточный окружной военный суд назначил террористу наказание — три года тюрьмы и восемь лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.