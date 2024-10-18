Силовики задержали сотрудников новосибирского завода после смерти рабочих

— В рамках расследования уголовного дела о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть работников, задержаны подозреваемые. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения, — отметили в СК.