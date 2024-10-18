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Силовики задержали сотрудников новосибирского завода после смерти рабочих

По мнению СК, за гибель двух парней должны ответить подрядчик и мастер дробильно-сортировочного цеха.

Источник: Следственный комитет РФ

18 октября следователи задержали двух фигурантов уголовного дела, возбужденного из-за гибели двух рабочих АО «Новосибирское карьероуправление». Об этом сообщили в пресс-службе СК региона.

— В рамках расследования уголовного дела о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть работников, задержаны подозреваемые. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения, — отметили в СК.

Задержанными оказались 41-летний подрядчик карьероуправления и 22-летний мастер дробильно-сортировочного цеха.

Напомним, утром 16 октября двое работников погибли в цеху карьероуправления в городе Искитим. Их затянуло в конвейерную ленту, парни скончались на месте. Один из них был несовершеннолетним.

Ранее в Тогучинском районе работник попал в дробилку щебня и погиб.

Архип ВЕТРОВ.

несчастный случай