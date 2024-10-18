Силовики задержали сотрудников новосибирского завода после смерти рабочих

18 октября следователи задержали двух фигурантов уголовного дела, возбужденного из-за гибели двух рабочих АО «Новосибирское карьероуправление». Об этом сообщили в пресс-службе СК региона.
— В рамках расследования уголовного дела о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть работников, задержаны подозреваемые. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения, — отметили в СК.
Задержанными оказались 41-летний подрядчик карьероуправления и 22-летний мастер дробильно-сортировочного цеха.
Напомним, утром 16 октября двое работников погибли в цеху карьероуправления в городе Искитим. Их затянуло в конвейерную ленту, парни скончались на месте. Один из них был несовершеннолетним.
Ранее в Тогучинском районе работник попал в дробилку щебня и погиб.
Архип ВЕТРОВ.