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В турецком городе Орду скончалась 57-летняя жительница Новосибирска

Женщина жила на две страны — Россию и Турцию. За неделю до смерти, 8 октября, родственники заявили о ее пропаже.

Источник: Аргументы и факты

Тело женщины из Новосибирска Маргариты Караджа нашли в турецком городе Орду. Сейчас правоохранители устанавливают причины ее смерти.

Маргарите было 57 лет. Женщина жила на две страны — Россию и Турцию. За неделю до смерти, 8 октября, родственники заявили о ее пропаже.

Семья обратилась в посольство России, написали заявление в полицию, а также подключили к поискам волонтеров. Несколько дней назад тело сибирячки нашли в ореховой роще. Пока что вопрос о доставке тела на родину не решен.

По данным турецких СМИ, Маргарита могла наложить на себя руки. Точную версию произошедшего установят судмедэксперты и сотрудники правоохранительных органов.

несчастный случай