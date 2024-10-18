В турецком городе Орду скончалась 57-летняя жительница Новосибирска

Тело женщины из Новосибирска Маргариты Караджа нашли в турецком городе Орду. Сейчас правоохранители устанавливают причины ее смерти.
Маргарите было 57 лет. Женщина жила на две страны — Россию и Турцию. За неделю до смерти, 8 октября, родственники заявили о ее пропаже.
Семья обратилась в посольство России, написали заявление в полицию, а также подключили к поискам волонтеров. Несколько дней назад тело сибирячки нашли в ореховой роще. Пока что вопрос о доставке тела на родину не решен.
По данным турецких СМИ, Маргарита могла наложить на себя руки. Точную версию произошедшего установят судмедэксперты и сотрудники правоохранительных органов.