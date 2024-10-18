Екатеринбургский школьник предстанет перед судом за двойное убийство

«Подросток дал показания, что три дня обдумывал убийство, причиной расправы назвал деньги. Он ведь после убийства украл банковскую карту матери девочки и снял с нее 40 тыс. рублей. При этом труп девочки нашли голым, еще предстоит выяснить, не было ли там изнасилования. Потом дождался прихода ее матери и зарезал ее. Также он убил их собаку, видимо, она лаяла, мешала ему. Самое страшное, что у него нет ни капли сожаления: сидит на допросе, ухмылка на лице», — рассказал ЕАН инсайдер.