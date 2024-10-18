Екатеринбургский школьник предстанет перед судом за двойное убийство

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга утвердила обвинение по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление», ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба, а также с банковского счета». Вместе с ним будут судить его 19-летнего друга, обвиняемого по чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба, а также с банковского счета».
Ранее ЕАН писал, что убийство было совершено 23 ноября 2023 года. Установлено, что школьник, которому на тот момент было 16 лет, дружил с 14-летней девушкой. По словам соседей, он был своим человеком в ее доме: часто оставался ночевать у подруги, подростки занимались сексом в подъезде.
По версии следствия, школьник убил подругу девятью ударами ножа. Он дождался возвращения с работы матери девушки, спрятавшись на кухне, и ударил ее ножом 15 раз. После этого зарезал собаку, а потом похитил мобильные телефоны и банковскую карту, с которой вместе со своим старшим приятелем снял 40 тыс. рублей.
Причиной того, что 16-летний школьник расправился со своей 14-летней подружкой и ее 62-летней матерью, стали деньги. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Подросток дал показания, что три дня обдумывал убийство, причиной расправы назвал деньги. Он ведь после убийства украл банковскую карту матери девочки и снял с нее 40 тыс. рублей. При этом труп девочки нашли голым, еще предстоит выяснить, не было ли там изнасилования. Потом дождался прихода ее матери и зарезал ее. Также он убил их собаку, видимо, она лаяла, мешала ему. Самое страшное, что у него нет ни капли сожаления: сидит на допросе, ухмылка на лице», — рассказал ЕАН инсайдер.
Поскольку подозреваемый в убийстве часто ночевал у подруги, в квартиру зашли двое приятелей, чтобы позвать его погулять. Один из них, увидев на полу труп, испугался и сразу убежал. Второй не испугался, пошел с ним гулять и выслушал рассказ о том, что произошло. После этого он позвонил старшему брату школьника, а тот уже сообщил в полицию. Вскоре подозреваемого задержали на улице сотрудники ДПС, и он сразу признался в убийстве.
Известно, что отца у обвиняемого в убийстве нет, мама ушла из дома, чтобы строить новую жизнь. Ребенок был предоставлен сам себе, редко посещал школу. Школьник оставил на странице в соцсетях послание. Оно опубликовано в статусе на странице во «ВКонтакте». «Я тихий, пока меня не трогают, а когда тронут, я буду тихо стоять у могилы [того], кто меня тронул», — написано на странице молодого человека.
Школьник, подозреваемый в убийстве своей девушки и ее мамы, был очень скрытным. Об этом заявили знакомые семьи подростка. О личной жизни мальчик никому ничего не рассказывал.