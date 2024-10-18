В Ростове-на-Дону автобус с пассажирами врезался в дом

Рано утром 18 октября в Ростове-на-Дону автобус с пассажирами врезался в частный дом. После этого люди вышли из салона и поспешили на ближайшую остановку. По словам очевидцев, пострадавших не было.
Информацию подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария произошла около 7:40 на улице Дачной.
Предварительно, 47-летний водитель автобуса MAN, следовавшего по маршруту № 27 «Суворовский — Центральный Рынок», не справился с управлением. После этого общественный транспорт «наехал на забор частного дома».
— В салоне находились порядка 40 пассажиров. На момент ДТП медицинская помощь водителю и пассажирам не потребовалась. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Напомним, также сегодня на улице Седова в Ростове произошел пожар в двухэтажном жилом доме. К этому моменту там уже сбили открытое пламя.