Маршрутный автобус столкнулся с легковушкой в Иркутске

В Иркутске 18 октября 2024 произошла авария с участием маршрутного автобуса. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции областного центра, случилось все в Свердловском районе на улице Академическая.
По предварительной информации, автобус № 442 столкнулся с легковушкой. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Возможно, травмы получил человек, который находился в иномарке.
Общественному транспорту причинен материальный ущерб, разбилась передняя часть. На данный момент неизвестно, по какой причине случилось дорожно-транспортное происшествие, инспекторы выехали на место, выясняют обстоятельства. Прокуратура Иркутской области проконтролирует проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в июле 2024 в Ангарске женщина сбила двух сестер трех и 13 лет на «зебре». Девочки получили травмы, их отвезли в больницу. Водитель выплатила моральную компенсацию матери пострадавших в размере 500 тысяч рублей.