Маршрутный автобус столкнулся с легковушкой в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в июле 2024 в Ангарске женщина сбила двух сестер трех и 13 лет на «зебре». Девочки получили травмы, их отвезли в больницу. Водитель выплатила моральную компенсацию матери пострадавших в размере 500 тысяч рублей.