СК начал проверку после случая с распылением баллончика в школе на Кубани

В Славянске-на-Кубани школьник во время конфликта распылил перцовую смесь. Это произошло днем 17 октября в лицее № 4. В результате девятерых детей доставили в больницу. После осмотра отпустили домой пятерых несовершеннолетних, остальных госпитализировали. При этом сам школьник, распыливший содержимое баллона, не пострадал.
По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова Славянским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль.
Напомним, инциденту предшествовало то, что один из старшеклассников спросил в чате, что задано на дом, за что другой его обозвал душнилой. В ходе конфликта мальчики подрались. В какой-то момент один из них брызнул из баллончика.