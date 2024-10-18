В центре Челябинска фура переехала пешехода

Все произошло в 11.25 на перекрестке улиц Доватора и Блюхера (Советский район).
Водитель большегруза двигался от областной больницы, поворачивал на улицу Доватора, по направлению к заводу имени Колющенко, остановился, чтобы пропустить пешеходов, но начал движение, не убедившись в том, что все успели перейти проезжую часть.
На место оперативно прибыла реанимационная бригада и экипаж ДПС.
ОБНОВЛЕНИЕ Добавлен комментарий Госавтоинспекции: «Мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем DAF, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на зеленый сигнал светофора».