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В центре Челябинска фура переехала пешехода

В центре Челябинска фура переехала пешехода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в 11.25 на перекрестке улиц Доватора и Блюхера (Советский район).

Водитель большегруза двигался от областной больницы, поворачивал на улицу Доватора, по направлению к заводу имени Колющенко, остановился, чтобы пропустить пешеходов, но начал движение, не убедившись в том, что все успели перейти проезжую часть.

На место оперативно прибыла реанимационная бригада и экипаж ДПС.

ОБНОВЛЕНИЕ Добавлен комментарий Госавтоинспекции: «Мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем DAF, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на зеленый сигнал светофора».