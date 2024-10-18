Препарат от температуры не виноват: Мигрантка на допросе раскрыла истинную причину гибели младенца в Петербурге

В Петербурге продолжают расследовать дело о гибели пятимесячного мальчика. Напомним, что малыш остался под присмотром няни, уроженки Республики Узбекистан. Сначала она заявляла, что дала младенцу препарат от температуры, и якобы это привело к смерти. Но, по предварительным данным, ребенок погиб от тупой травмы головы с переломами костей черепа. Следовательно, лекарство в этом никак виновато не может быть. Как выяснилось позже, няня уронила новорожденного в ванну. Ранее она об этом умолчала, но на допросе рассказала всю правду. В связи с этим ей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.