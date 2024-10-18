Шпионила за российской армией: в Крыму поймали девушку, сотрудничавшую с СБУ

В Крыму задержали жительницу Херсонской области 2001 года рождения, подозреваемую в шпионаже. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
Фигурантка сама вышла на связь с представителями СБУ. По заданию этой спецслужбы гражданка Украины собирала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава российской армии в Херсонской области. Используя Telegram, девушка передавала всю эту информацию куратору.
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю завело уголовное дело о шпионаже. Подозреваемую задержали. Уточняется, что это произошло в Крыму. Жительницу Херсонской области арестовали. Согласно законодательству, ей грозит до 20 лет лишения свободы.