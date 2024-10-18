Шпионила за российской армией: в Крыму поймали девушку, сотрудничавшую с СБУ

Фигурантка сама вышла на связь с представителями СБУ. По заданию этой спецслужбы гражданка Украины собирала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава российской армии в Херсонской области. Используя Telegram, девушка передавала всю эту информацию куратору.