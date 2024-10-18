Умер экс-глава Федеральной миграционной службы Ромодановский

Ромодановский родился в Москве 31 октября 1956 года. Он окончил Медицинский институт по специальности «лечебное дело». После чего два года проработал в НИИ судебной медицины. В 1983 году окончил высшие курсы КГБ в Минске и начал службу в органах государственной безопасности. С 2001 по 2005 год был начальником Главного управления (департамента) собственной безопасности МВД России. С 2005 года, когда была образована ФМС, был ее руководителем вплоть до ликвидации службы в 2016 году. Генерал-полковник действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.