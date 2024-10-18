13 иностранцев выдворили из Павлодарской области

Ранее в Павлодарской области полицейские Иртышского района задержали на стройке двух граждан Узбекистана. Выяснилось, что иностранцы прибыли в Казахстан, временно нигде не зарегистрировались и устроились на работу без соответствующего разрешения. Также в регионе полицейские проверили квартиры, сдаваемые в аренду, а также рынки и объекты строительства для выявления нарушающих закон иностранцев. Так, на одном из складов в Экибастузе нашли четверых иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность незаконно.