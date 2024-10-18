Инцидент произошел сегодня ночью. Огнеборцам сообщили о том, что горит жилой дом в населенном пункте Логуны.
При пожаре обнаружен погибшим хозяин — мужчина 1975 года рождения, неработавший.
Причины пожара и гибели выясняют специалисты.
При пожаре в Дятловском районе погиб мужчина
18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Дятловском районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном УМЧС.
Инцидент произошел сегодня ночью. Огнеборцам сообщили о том, что горит жилой дом в населенном пункте Логуны.