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При пожаре в Дятловском районе погиб мужчина

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Дятловском районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном УМЧС.

Инцидент произошел сегодня ночью. Огнеборцам сообщили о том, что горит жилой дом в населенном пункте Логуны.

При пожаре обнаружен погибшим хозяин — мужчина 1975 года рождения, неработавший.

Причины пожара и гибели выясняют специалисты.

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