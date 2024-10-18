При пожаре в Дятловском районе погиб мужчина

Инцидент произошел сегодня ночью. Огнеборцам сообщили о том, что горит жилой дом в населенном пункте Логуны.



При пожаре обнаружен погибшим хозяин — мужчина 1975 года рождения, неработавший.



Причины пожара и гибели выясняют специалисты.