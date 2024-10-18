Черные риелторы в Иркутске продавали квартиры умерших людей

Открыл дверь, сменил замок и вот ты уже «владелец» квартиры в престижной «сталинке» в центре Иркутска. По такой схеме и работала группа из 11 черных риелторов. Два года следователи собирали доказательства, проводили экспертизы и опрашивали причастных, чтобы на тот момент еще подозреваемые отправились на скамью подсудимых. Во главе всей шайки стояли мужчина и женщина-продавец. Знакомство у так называемых партнеров произошло на улице.
— Организатор, имея опыт в продажах недвижимости, искал объекты, в которых никто не проживал. Выбрав жилплощадь, где хозяева погибли, а прямых наследников нет, либо они находятся в других регионах России, злоумышленники устраивали наблюдение, проникали внутрь, меняли замки, выносили старую мебель, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
Дальше они подделывали документы и несколько раз продавали квартиру либо землю подставным покупателям. Как отмечают оперативники, последние были из числа людей с низким соцстатусом. Так и произошло с квартирой умершего от ковида одинокого пенсионера. А всего таких случаев было пять — три квартиры в Свердловском округе, участок в поселке Никола неподалеку от Байкала и в пригороде Иркутска.
— Следователи установили, что продажей невостребованных квартир и земельных участков, которые не перешли по наследству, занималась 11 человек. При этом один из организаторов поселился в квартире в престижной «сталинке» в историческом центре Иркутска, просто зайдя в пустующую не унаследованную квартиру, — поделились полицейские.
После нескольких фиктивных продаж подставным покупателям, квартиры предлагали уже настоящим клиентам. Их искала женщина-продавец, а деньги они клали себе «в карман». Стоимость недвижимости суммарно превысила 11 миллионов рублей.
— Были проведены десятки экспертиз, в числе которых документоведческие, почерковедческие, строительно-технические, компьютерные, судебно-психиатрические и другие. Расследование проводилась по пяти эпизодам, три факта из которых квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение» и двум фактам покушения на такое мошенничество, — сообщили в ГУ МВД региона.
Уголовное дело превысило 110 томов, при этом более 20 из них — обвинительное заключение. Его уже заверил прокурор и теперь рассмотрением дела черных риелторов займется суд.