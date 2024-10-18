Черные риелторы в Иркутске продавали квартиры умерших людей

Открыл дверь, сменил замок и вот ты уже «владелец» квартиры в престижной «сталинке» в центре Иркутска. По такой схеме и работала группа из 11 черных риелторов. Два года следователи собирали доказательства, проводили экспертизы и опрашивали причастных, чтобы на тот момент еще подозреваемые отправились на скамью подсудимых. Во главе всей шайки стояли мужчина и женщина-продавец. Знакомство у так называемых партнеров произошло на улице.