Водитель «Москвича» попал в реанимацию после аварии в Братске

За прошедшие сутки в Братске произошло четыре аварии, в двух из них пострадали люди. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Братска.
Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло на бульваре Космонавтов около 16:00. Водитель «Тойота-Королла-Филдер» сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте, при этом «зебра» находилась буквально в паре метров. 56-летней пострадавшей понадобилась помощь врачей, сейчас она находится в больнице. Правоохранители проводят проверку, завели дело об административном правонарушении.
— Около шести часов вечера сообщили об аварии на федеральной автодороге А-331 «Вилюй». Водитель «Москвича −412» съехал с дороги в кювет. 41-летний мужчина находится в реанимации с тяжелыми травмами, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
По предварительной версии, он выбрал неправильную скорость движения, а после потерял управление над машиной. Также сообщается, что за рулем он находился без прав. Сейчас начали проверку, на мужчину составили административные протоколы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре маршрутный автобус столкнулся с двумя легковушками.