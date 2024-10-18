Водитель «Москвича» попал в реанимацию после аварии в Братске

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло на бульваре Космонавтов около 16:00. Водитель «Тойота-Королла-Филдер» сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте, при этом «зебра» находилась буквально в паре метров. 56-летней пострадавшей понадобилась помощь врачей, сейчас она находится в больнице. Правоохранители проводят проверку, завели дело об административном правонарушении.